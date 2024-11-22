В Иркутской области задержали мужчину, по пьяни зарезавшего фельдшера скорой
В Иркутской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве фельдшера скорой помощи. Об этом доложил региональный Следком.
Ведомство сообщает, что фигурант скоро будет доставлен в СК для допроса.
Напомним, в Иркутской области разыскивали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника скорой помощи. Известно, что между медиком и 53-летним нетрезвым пациентом произошла словесная перепалка, в ходе которой виновник ударил жертву ножом в грудь.
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