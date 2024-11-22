Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 06:57

В Иркутской области задержали мужчину, по пьяни зарезавшего фельдшера скорой

В Иркутской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве фельдшера скорой помощи. Об этом доложил региональный Следком.

Ведомство сообщает, что фигурант скоро будет доставлен в СК для допроса.

Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга
Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга

Напомним, в Иркутской области разыскивали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника скорой помощи. Известно, что между медиком и 53-летним нетрезвым пациентом произошла словесная перепалка, в ходе которой виновник ударил жертву ножом в грудь.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar