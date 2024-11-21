Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Веры и Ивана Мельковых, которых обвинили в сожжении людей в Первоуральске. Об этом пишет URA.RU. Их оправдали по статье об умышленном уничтожении имущества.

«Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде.

По данным правоохранителей, в 2021 году в Первоуральске загорелась квартира. В пожаре погибли двое мужчин. Следствие выяснило, что парочка Мельковых принесла покрышку от машины и подожгла её. Считается, что сделали они это из личной неприязни.