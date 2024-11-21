Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 12:57

Пару из Первоуральска отправили в колонию за убийство брата и его друга

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Веры и Ивана Мельковых, которых обвинили в сожжении людей в Первоуральске. Об этом пишет URA.RU. Их оправдали по статье об умышленном уничтожении имущества.

«Вере назначено 13 лет в колонии общего режима, Ивану — 18. После освобождения обоим будет ограничена свобода на два года», — сообщили в суде.

По данным правоохранителей, в 2021 году в Первоуральске загорелась квартира. В пожаре погибли двое мужчин. Следствие выяснило, что парочка Мельковых принесла покрышку от машины и подожгла её. Считается, что сделали они это из личной неприязни.

Снять позор: Родня могла сжечь дом прожённых торговцев «аптекой» в Ингушетии
Снять позор: Родня могла сжечь дом прожённых торговцев «аптекой» в Ингушетии

Летом 2024 года в том же Первоуральске случилась подобная трагедия. Там мужчина на почве ревности облил бензином и поджёг собственную жену, которая спустя несколько дней скончалась в реанимации. Ранее ревнивец был неоднократно судим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Korawat photo shoot

Николай Рюмин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar