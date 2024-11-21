Снять позор: Родня могла сжечь дом прожённых торговцев «аптекой» в Ингушетии

В Ингушетии сожгли частный дом, принадлежащий семье наркоторговцев. Предполагается, что это могли сделать их родственники, пишет Mash Gor.

Сожжение дома наркоторговцев. Видео © Telegram / Mash Gor

Известно, что двоюродные брат и сестра уже несколько лет приторговывают препаратами, содержащими психтропы. Несколько лет назад даже извинялись на камеру. На прошлой неделе их поймали на транспортировке большой партии. Им прочитали лекцию о вреде наркотиков и отправили лечиться в рехаб.

Частный дом парочки вспыхнул ранним утром. У местных есть две версии случившегося: зажгли строение озлобленные селяне или же родственники, чтобы снять позор. Никто не пострадал, поджигателей не обнаружили.