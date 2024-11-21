Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 07:32

Снять позор: Родня могла сжечь дом прожённых торговцев «аптекой» в Ингушетии

В Ингушетии сожгли дом семьи наркоторговцев, это могли сделать родственники

В Ингушетии сожгли частный дом, принадлежащий семье наркоторговцев. Предполагается, что это могли сделать их родственники, пишет Mash Gor.

Сожжение дома наркоторговцев. Видео © Telegram / Mash Gor

Известно, что двоюродные брат и сестра уже несколько лет приторговывают препаратами, содержащими психтропы. Несколько лет назад даже извинялись на камеру. На прошлой неделе их поймали на транспортировке большой партии. Им прочитали лекцию о вреде наркотиков и отправили лечиться в рехаб.

Частный дом парочки вспыхнул ранним утром. У местных есть две версии случившегося: зажгли строение озлобленные селяне или же родственники, чтобы снять позор. Никто не пострадал, поджигателей не обнаружили.

Гостеприимный украинец встретил военкомов с ружьём в руках и коктейлем Молотова
Гостеприимный украинец встретил военкомов с ружьём в руках и коктейлем Молотова

Недавно в Московской области два молодых человека попытались учинить диверсию на железнодорожных путях, они бросили бутылку с зажигательной смесью в вагон для перевозки персонала. За это кураторы обещали заплатить им 120 тысяч рублей.

Обложка ©

Telegram / Mash Gor

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar