Два парня решились на теракт на ж/д в Подмосковье ради 120 тысяч рублей, им грозит по 20 лет

В Московской области два молодых человека попытались устроить диверсию на железнодорожных путях, они бросили коктейль Молотова в вагон для перевозки персонала. За это кураторы обещали заплатить им 120 тысяч рублей. О случившемся пишет SHOT.

Всё произошло в Раменском в ночь на 18 ноября. На преступление пошли два парня 19 и 18 лет. По заданию заказчиков, подозреваемые пробрались к тупиковой зоне, где стояла мотодрезина, обслуживающая пути, и подожгли её. Внутри никого не было, салон выгорел частично — огонь разошёлся на 7 квадратных метров, после чего его оперативно потушили. Никто не пострадал.

Поджигателей задержали, когда они ехали в машине по Варшавскому шоссе в Москве. Оба подозреваемых признались, что кураторы из телеграм-канала обещали заплатить им за поджог. Возбуждено уголовное дело о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Исполнителям грозит до 20 лет тюрьмы.