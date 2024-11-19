Два парня решились на теракт на ж/д в Подмосковье ради 120 тысяч рублей, им грозит по 20 лет
В Подмосковье задержаны двое парней, пытавшиеся сжечь мотодрезину на ж/д путях
В Подмосковье совершена попытка поджечь вагон. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области два молодых человека попытались устроить диверсию на железнодорожных путях, они бросили коктейль Молотова в вагон для перевозки персонала. За это кураторы обещали заплатить им 120 тысяч рублей. О случившемся пишет SHOT.
Всё произошло в Раменском в ночь на 18 ноября. На преступление пошли два парня 19 и 18 лет. По заданию заказчиков, подозреваемые пробрались к тупиковой зоне, где стояла мотодрезина, обслуживающая пути, и подожгли её. Внутри никого не было, салон выгорел частично — огонь разошёлся на 7 квадратных метров, после чего его оперативно потушили. Никто не пострадал.
Поджигателей задержали, когда они ехали в машине по Варшавскому шоссе в Москве. Оба подозреваемых признались, что кураторы из телеграм-канала обещали заплатить им за поджог. Возбуждено уголовное дело о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Исполнителям грозит до 20 лет тюрьмы.
Также сообщалось, что в Кировской области сотрудникам ФСБ удалось задержать 16-летнего подростка, который предпринял попытку диверсии на Транссибирской магистрали. Он признался, что пошёл на это по указке украинских спецслужб, которые обещали ему денежное вознаграждение.