Рогов требует ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах России
Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Полегенько Александр
В новых регионах Российской Федерации следует ужесточить наказание за организацию террористических актов и диверсий. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения СВО», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
Каждый человек, который связался или планирует работать с украинскими спецслужбами, должен чётко осознавать, что наказание настигнет его неизбежно, убеждён он. Преступник не отделается депортацией или обменом, заключил Рогов.
За последнюю неделю в Запорожской области случилось два подрыва автомобилей. Первый раз в Бердянске, автомобиль принадлежал бывшему судье, мужчина не получил никаких ранений. Второй – в Энергодаре, там в результате теракта погиб сотрудник службы безопасности ЗАЭС.