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Регион
5 октября, 06:40

Рогов требует ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах России

Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Полегенько Александр

Владимир Рогов. Обложка © ТАСС / Полегенько Александр

В новых регионах Российской Федерации следует ужесточить наказание за организацию террористических актов и диверсий. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения СВО», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Каждый человек, который связался или планирует работать с украинскими спецслужбами, должен чётко осознавать, что наказание настигнет его неизбежно, убеждён он. Преступник не отделается депортацией или обменом, заключил Рогов.

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За последнюю неделю в Запорожской области случилось два подрыва автомобилей. Первый раз в Бердянске, автомобиль принадлежал бывшему судье, мужчина не получил никаких ранений. Второй – в Энергодаре, там в результате теракта погиб сотрудник службы безопасности ЗАЭС.

Николай Рюмин
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