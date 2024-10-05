Рогов требует ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах России

В новых регионах Российской Федерации следует ужесточить наказание за организацию террористических актов и диверсий. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нам необходимо изменить законодательство и ужесточить наказание за теракты и диверсии в новых регионах, в которых введено военное положение из-за проведения СВО», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».