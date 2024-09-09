В «Единой России» объяснили, как внутрипартийная конкуренция помогла на ЕДГ

Внутрипартийная конкуренция в «Единой России» помогла партии показать высокие результаты на прошедшем Едином дне голосования. Как рассказал Life.ru замсекретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов, в этом году на предварительном внутрипартийном голосовании «кандидатов в кандидаты» было в пять раз больше чем депутатских мандатов.

«Мы, как правило, стараемся вопросы внутрипартийной конкуренции снимать в тот момент, когда проводим предварительное голосование и по сути создаем очень серьёзный гандикап прочности нашей партийной системы. А с другой стороны мы в моменте советуемся с избирателями о том, кого они хотят видеть кандидатами. То есть, мы снимаем такой по сути большой социологический референтный срез общественного мнения», — подчеркнул Перминов.

Также он особенно остановился на ситуации в Братске: там на выборах мэра единоросс Сергей Серебренников проиграл однопартийцу Александру Дубровину.

Перминов рассказал, что Серебренников, который решил попытать счастье и в пятый раз стать мэром, ранее выиграл предварительное голосование. А мэр Братского района Дубровин принял решение баллотироваться уже после проведения праймериз. Поэтому партия поддержала выдвижение Серебренникова как победителя предварительного голосования. Дубровин же после того, как решил баллотироваться в мэры, приостановил членство в партии в соответствии с правилами и пошёл на выборы самовыдвиженцем.

«Это была очень яркая конкурентная кампания, в которой Дубровин показал себя более конкурентным, более эффективным кандидатом. И 8 сентября он написал заявление, и президиум регионального политического совета Иркутской области рассмотрел это заявление, он восстановил приостановленное членство в партии. И в момент, когда он победил, победил кандидат от партии по фамилии Дубровин», — объяснил Перминов.

Принципиальная позиция ЕР заключается в том, что в этом случае победил сильнейший, потому что ему оказали максимальное доверие избиратели Братска. Но победили также сама партия и избиратели, потому что такая сложная конструкция всё же выявила сильнейшего кандидата, который будет максимально эффективно соответствовать запросу жителей.