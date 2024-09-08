Самый интересный спорт страны: Политолог объяснил популярность ЕДГ-2024 в России

Единый день голосования в 2024 году показал абсолютную социально-политическую стабильность в России, которая не только не пошатнулась в связи с СВО, а, напротив, укрепилась. Об этом Life.ru рассказал политолог Илья Гамбашидзе.

«Главное, что показал ЕДГ в 2024 году, — в России сохраняется абсолютная социально-политическая стабильность. СВО не только не является фактором дестабилизации, но, напротив, фактором укрепления, точкой сборки партийно-политической системы. Это видно не только по уровню явки — например, в прифронтовой Курской области — но и по тому, какие кандидаты соперничают на выборах», — отметил он.

Так, например, в Братске Иркутской области, по его словам, проходят жёсткие конкурентные выборы. При этом оба соперника — сторонники президента, СВО, действующего губернатора региона и партии «Единая Россия».

Наш собеседник отметил ещё одну интересную особенность этих выборов — активность ЛДПР. По его словам, сейчас ведётся много споров о заключении социологов ФОМ и ВЦИОМа по поводу того, является ли созданная Владимиром Жириновским партия второй или третьей по популярности в стране. Факт в том, что на выборах всех уровней ЛДПР выдвинула на 30% больше кандидатов, чем КПРФ.

В целом выборы — по-прежнему самый интересный спорт в России. И гражданам есть за кого болеть. Илья Гамбашидзе Политолог