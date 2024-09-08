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8 сентября, 11:45

В Шелехове на избирательный участок пришли Алюминиевые король и королева

Жители Иркутской области и Алтая пришли на выборы в национальных костюмах

В Шелехове на избирательный участок пришёл алюминий с принцессой. Видео © Telegram / Центр общественного наблюдения

В Шелехове на избирательный участок пришёл алюминий с принцессой. Видео © Telegram / Центр общественного наблюдения

В России продолжаются выборы глав регионов и депутатов разного уровня в рамках Единого дня голосования. Жители многих областей креативно подходят к исполнению гражданского долга. Так, например, в иркутском Шелехове на избирательный участок пришли алюминий и его королева.

В Шелехове на избирательный участок пришёл алюминий. Видео © Telegram / Центр общественного наблюдения

«Это работники Иркутского алюминиевого завода — Евгений Колупаев и Виктория Асанова. Их внешний вид не случаен. ИркАЗ — градообразующее предприятие, с которого в середине ХХ века началась история города Шелехова», — рассказали в пресс-службе центра наблюдения за выборами.

На избирательных участках Республики Алтай местные артисты продемонстрировали мастерство горлового пения. Национальные исполнители не только проголосовали, но и порадовали избирателей своим творчеством. Айдар Унатов и Вадим Деев из этно-группы «Тюрк-Кабай», а также житель села Кырлык Усть-Канского района Ренат Можлаев показали свои навыки вокала, а также исполнили мелодии на традиционных алтайских инструментах.

На участках в Республике Алтай показали мастерство пения. Видео © Telegram / Республика Алтай. Официально

Кроме того, в выборах принимают участие представители малых народов Хабаровского края. Многие из них приходят на избирательные участки в национальных костюмах.

Голосование в Хабаровском крае. Видео © Telegram / ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z

Голосование в Хабаровском крае. Видео © Telegram / ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Z

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Как уже писал Life.ru, выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Фиксируется высокая явка избирателей. Серьёзный интерес к голосованию проявляет и молодёжь.

Александра Мышляева
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