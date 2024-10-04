Рогов раскрыл цель террористического убийства сотрудника Запорожской АЭС киевским режимом
Рогов: Киевский режим стремится подорвать мирную жизнь в Запорожской области
Андрей Коротков. Обложка © VK / Администрация Энергодарского городского округа
Убийство сотрудника службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткова связано со стремлением киевского режима подорвать восстановление мирной жизни в регионе, уверен глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, приспешники Владимира Зеленского умышленно устраивают террор именно против жителей Запорожской области. При этом они также нацелены на города Энергодар и атомную станцию.
«Основная задача террористов режима Зеленского — подорвать восстановление мирной жизни, устроить общий террор, и, главное, наносить удары и пытаться убить именно запорожцев. Они бьют по местным жителям, которые борются за восстановление мирной жизни и которые выступали против киевского режима», — отметил собеседник сайта MK.Ru.
Рогов также призвал отказаться от «порочной» практики высылать террористов из Запорожской области на территории, подконтрольные киевскому режиму. Вместо этого преступников можно использовать для обменного фонда, полагает эксперт, или сажать в тюрьмы.
Напомним, 4 октября стало известно, что агенты Киева взорвали машину одного из «безопасников» Запорожской АЭС. Андрея Короткова казнили за «предательство».