Убийство сотрудника службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткова связано со стремлением киевского режима подорвать восстановление мирной жизни в регионе, уверен глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, приспешники Владимира Зеленского умышленно устраивают террор именно против жителей Запорожской области. При этом они также нацелены на города Энергодар и атомную станцию.

«Основная задача террористов режима Зеленского — подорвать восстановление мирной жизни, устроить общий террор, и, главное, наносить удары и пытаться убить именно запорожцев. Они бьют по местным жителям, которые борются за восстановление мирной жизни и которые выступали против киевского режима», — отметил собеседник сайта MK.Ru.