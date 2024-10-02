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2 октября, 18:31

В Запорожской области подорвали машину экс-судьи с помощью СВУ

Рогов: В Бердянске подорвали автомобиль бывшего судьи, он выжил

В Бердянске Запорожской области произошёл теракт против бывшего судьи. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, в машине экс-служителя Фемиды сработало СВУ.

«В Запорожской области совершён теракт. В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство», — передаёт его слова ТАСС.

Председатель комиссии подчеркнул, что бывший украинский судья, ныне работающий в судебной системе России, жив и его здоровью ничего не угрожает. Рогов добавил, что ранее в СМИ Незалежной и телеграм-каналах появлялись сообщения о его смерти, в то время как ответственность за теракт взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Shutterstock / FOTODOM /deniska_ua

Александра Мышляева
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