Во ВЦИОМе подвели итоги Единого дня голосования

«Единая Россия» лидирует в рейтинге российских политических партий, на втором месте ЛДПР с 10,1% голосов, на третьем — КПРФ с 8,9%. Об этом рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

По его словам, выборы внесли ясность в главный вопрос для нашей национальной и политической культуры — о честности процесса. На сегодняшний день видно, что происходят достаточно позитивные перемены. Порядка 60% считают, что результатам голосования можно доверять. И даже если какие-то нарушения были, существенного влияния на результаты они не оказали. При этом 61% процент избирателей положительно воспринял трёхдневную систему и в целом формат дистанционного голосования. Вместе с тем Фёдоров озвучил актуальный рейтинг политических партий.

«Представлю первый после выборов рейтинг политических партий. Динамика есть, но иерархия более-менее устойчивая: на первом месте «Единая Россия», на втором месте ЛДПР — 10,1%, на третьем КПРФ — 8,9%, на четвёртой позиции «Новые люди» — 6,9% и замыкает парламентскую пятёрку партий «Справедливая Россия — За правду» — 3,8%», — пояснил гендир ВЦИОМа.