Во ВЦИОМе подвели итоги Единого дня голосования
Глава ВЦИОМа Фёдоров: Единый день голосования показал честность выборов в РФ
«Единая Россия» лидирует в рейтинге российских политических партий, на втором месте ЛДПР с 10,1% голосов, на третьем — КПРФ с 8,9%. Об этом рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
По его словам, выборы внесли ясность в главный вопрос для нашей национальной и политической культуры — о честности процесса. На сегодняшний день видно, что происходят достаточно позитивные перемены. Порядка 60% считают, что результатам голосования можно доверять. И даже если какие-то нарушения были, существенного влияния на результаты они не оказали. При этом 61% процент избирателей положительно воспринял трёхдневную систему и в целом формат дистанционного голосования. Вместе с тем Фёдоров озвучил актуальный рейтинг политических партий.
«Представлю первый после выборов рейтинг политических партий. Динамика есть, но иерархия более-менее устойчивая: на первом месте «Единая Россия», на втором месте ЛДПР — 10,1%, на третьем КПРФ — 8,9%, на четвёртой позиции «Новые люди» — 6,9% и замыкает парламентскую пятёрку партий «Справедливая Россия — За правду» — 3,8%», — пояснил гендир ВЦИОМа.
Он также рассказал о заметных изменениях во мнении избирателей по поводу партии второго выбора. Картина оказалась такой: если в 2011 году большинство в отсутствие партии-фаворита на голосовании выбирало «Справедливую Россию», то в 2016-м люди уже предпочитали ЛДПР в равной степени, а сейчас Либерально-демократическая партия России уверенно удерживает первую позицию по этому показателю с результатом в 22% голосов.
Напомним, что в России с 6-го по 8 сентября проводились трёхдневные выборы депутатов и руководителей регионов страны. Процедура прошла без нарушений, а 11 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова утвердила результаты выборов губернаторов.
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