В Кировской области задержали подростка, пытавшегося парализовать Транссиб

В Кировской области сотрудникам ФСБ удалось задержать 16-летнего подростка, который предпринял попытку диверсии на Транссибирской магистрали. Он признался, что пошёл на это по указке украинских спецслужб, которые обещали ему денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете.

В Кировской области за попытку диверсии на Транссибе задержан 16-летний подросток. Видео © ЦОС ФСБ России

«ФСБ совместно с СК в Кировской области задержан гражданин России 2008 года рождения, причастный к попытке совершения по заданию украинских спецслужб диверсионной акции на объекте инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали», — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что связавшиеся с ним агенты украинских спецслужб предлагали ему за выполнение первого задания — одну тысячу рублей, за второе — две тысячи рублей, и три тысячи за третье, соответственно. В дальнейшем ему обещали уже 75 тысяч рублей.

На Транссибе ему было отдано задание поджечь два ящика, отвечающих за семафоры. В перспективе это должно было привести к остановке работы Транссибирской магистрали. За это он получил бы 25 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей.