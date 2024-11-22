В Иркутской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве фельдшера
Мужчина, которого разыскивают за убийство фельдшера в Иркутской области. Обложка © Telegram / Следком38
В Иркутской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве фельдшера скорой помощи. Как сообщается, между медиком и 53-летним нетрезвым гражданином, которого госпитализировали, произошла словесная перепалка и виновник ударил жертву ножом в грудь. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по Иркутской области.
После нападавший начал угрожать водителю, но тому удалось сбежать. Фельдшера доставили в больницу, однако от полученных ран он скончался.
«Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
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