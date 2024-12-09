Смерть через 12 часов: Россиянам рассказали, почему важно обращаться к медикам с травмами из-за гололёда

При травмировании головы из-за падения в гололёд крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Терапевт Андрей Звонков подчеркнул, что вызов скорой помощи становится особенно необходимым, если у пострадавшего наблюдаются такие симптомы, как потемнение в глазах или тошнота.

«Если вы на улице упали, и это сопровождается синяком или ударом головой. Особенно, если после началось потемнение в глазах, потеря сознания и тошнота. Это однозначно требует обращения к врачам. Желательно через вызов скорой», — сказал медик в беседе с РИАМО.

По его словам, скорая помощь доставит пострадавшего в больницу, где с помощью компьютерной томографии (КТ) врачи смогут проверить наличие закрытой черепно-мозговой травмы. Особую опасность представляет субдуральная гематома. Эксперт подчеркнул, что при медленном кровоизлиянии у человека могут не проявляться существенные симптомы, и он может чувствовать себя относительно хорошо. Однако это состояние может быть очень опасным и чревато летальным исходом в течение 12 часов.