Упал, очнулся, собрал доказательства: Как получить компенсацию за травму на льду

С наступлением зимы образуется гололёд и повышаются риски травмирования при падении. За это в России можно отсудить у ответственных лиц компенсацию, причём как материальную, так и моральную. Инструкцию гражданам дал юрист Дмитрий Никитин.

Конечно, опередить размер моральной компенсации довольно проблематично, зато с материальной всё более-менее понятно. Суд может взыскать с ответчика расходы, которые вы понесли при лечении. Однако учитываться будут только те медицинские услуги, которые не покрываются ОМС, поэтому придётся идти в поликлинику, а не частный центр.

Однако и для этого требуются доказательства, собирать которые необходимо сразу после падения на льду. Собеседник интернет-издания Regions.ru рекомендовал вызвать скорую, сфотографировать место ЧП и найти свидетелей, чтобы подтвердить опасное состояние дорожного покрытия.

Тоже самое должны зафиксировать прибывшие на помощь медики. Искать ответчика, который должен был следить за состоянием участка, лучше с помощью юриста. Далее можно обращаться в суд.