«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 13:46

Упал, очнулся, собрал доказательства: Как получить компенсацию за травму на льду

Юрист Никитин: За падение на льду положена моральная и материальная компенсация

С наступлением зимы образуется гололёд и повышаются риски травмирования при падении. За это в России можно отсудить у ответственных лиц компенсацию, причём как материальную, так и моральную. Инструкцию гражданам дал юрист Дмитрий Никитин.

Конечно, опередить размер моральной компенсации довольно проблематично, зато с материальной всё более-менее понятно. Суд может взыскать с ответчика расходы, которые вы понесли при лечении. Однако учитываться будут только те медицинские услуги, которые не покрываются ОМС, поэтому придётся идти в поликлинику, а не частный центр.

Однако и для этого требуются доказательства, собирать которые необходимо сразу после падения на льду. Собеседник интернет-издания Regions.ru рекомендовал вызвать скорую, сфотографировать место ЧП и найти свидетелей, чтобы подтвердить опасное состояние дорожного покрытия.

Тоже самое должны зафиксировать прибывшие на помощь медики. Искать ответчика, который должен был следить за состоянием участка, лучше с помощью юриста. Далее можно обращаться в суд.

«Если хотите взыскать компенсацию — материальный ущерб и моральный вред, — следует обращаться в районный суд. Иск можно подать как по месту регистрации пострадавшего, так и по месту нахождения ответчика», — подчеркнул Никитин.

Юрист объяснил, как заработать на падении в гололёд
Юрист объяснил, как заработать на падении в гололёд

Ранее россиянам рассказали, куда и как жаловаться на скользкие дороги и кто должен убирать снег и наледь. А травматолог посоветовал носить обувь с рифлёной подошвой в гололёд.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar