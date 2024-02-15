Травматолог посоветовал носить обувь с рифлёной подошвой в гололёд

От падений на льду не застрахован никто, и поэтому во время гололёда стоит соблюдать правила движения. О них телеканалу "Звезда" рассказал травматолог-ортопед и директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой.

"В начале зимы ко мне пришёл мастер спорта по карате — молодой мужчина со специальными знаниями и навыками. Он рассказал, что только свои ноги перед глазами успел увидеть, когда уже рухнул спиной на землю. То есть если человек не ожидает падения, у него нет никаких шансов как-либо нормально упасть: как поскользнёшься, так и рухнешь", — рассказал Терновой.

Он посоветовал при падении соблюдать несколько правил: убрать телефон из рук, смотреть за дорогой, ни на что не отвлекаясь. Падая, нужно согнуть колени, чтобы пружинили, и держать свободные руки для балансировки. Чтобы избежать подобных инцидентов, важно, чтобы на ногах была правильная обувь — с рифлёной подошвой.

Травматолог напомнил, что падение на льду для взрослого человека может закончиться даже смертью. Если сохранить баланс не удалось, обязательно нужно сходить к травматологу, а не отлёживаться дома. Если после происшествия невозможно подняться, необходимо вызвать скорую, обратиться в травмпункт и сделать рентгеновский снимок.