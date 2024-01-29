Не всегда больно: Учёный развеял четыре известных мифа о переломах костей

Убеждённость многих, что способность двигать пострадавшей конечностью говорит об отсутствии перелома, является мифом. Об этом "Газете.ru" заявил заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

По его словам, всё зависит от типа перелома и локализации. Если говорить о травматических переломах, существуют полные и неполные. Когда перелом неполный или без смещения костных отломков, подвижность конечности может сохраняться, при этом сопровождаясь болью. В клинике также различают краевые переломы, когда отломлен маленький участок края кости. Если сломаны большие трубчатые кости либо перелом был со смещением, движение конечности ограничивается, сопровождаясь резкой болью.

Ещё один миф: перелом — это когда очень больно. Однако при переломах неполных или без смещения костных отломков боли могут быть не очень сильными. Кость покрыта снаружи надкостницей, богатой нервными окончаниями. Если надкостница повреждается, может быть сильная боль.

Третий миф: сломанная кость станет прочнее после срастания, чем была прежде.

"В области перелома обычно образуется костная мозоль, которая по сути является костным рубцом. По морфологическим признакам костная мозоль более плотная ткань. Но эта ткань имеется только в области бывшего перелома, а не на всей кости", — пояснил Абдувосидов.

Четвёртый миф — якобы человек за жизнь ломает одну кость. Эксперт обратил внимание, что, по статистике, травматические переломы — нередкое явление. Однако это никак не указывает на то, что человек за жизнь ломает хотя бы одну кость. Это зависит от удачи, а также от химического состава костей. Минеральный компонент кости обеспечивает её прочность. К тому же 30% костной ткани составляют органические вещества, которые представлены коллагеном, обеспечивающим эластичность. По словам специалиста, если этот баланс нарушается, риск перелома костей ощутимо возрастает.