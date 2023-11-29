Травматолог объяснил, как не проморгать перелом после падения на лёд

Если в результате падения на лёд человек получает ушиб, боль будет не такой сильной, как при переломе кости. Об этом NEWS.ru рассказал врач – травматолог-ортопед Андрей Литвиненко. Он подчеркнул, что при подобных травмах боль — главный ведущий симптом.