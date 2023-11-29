Травматолог объяснил, как не проморгать перелом после падения на лёд
Врач Литвиненко: При переломе человек не сможет согнуть повреждённую часть тела
Если в результате падения на лёд человек получает ушиб, боль будет не такой сильной, как при переломе кости. Об этом NEWS.ru рассказал врач – травматолог-ортопед Андрей Литвиненко. Он подчеркнул, что при подобных травмах боль — главный ведущий симптом.
"Есть прямой механизм травм, который характерен для ударов. Сейчас многие травмируются при падении на лёд, например. Также есть непрямой механизм травм, когда повреждение возникает в отдалении от места приложения травмирующей силы. При всех таких травмах основной ведущий симптом — это боль. Чем сильнее был удар, тем сильнее будет боль. Таким образом, при ушибе боль будет несильной, терпимой, а при переломе кости — наоборот", — пояснил Литвиненко.
Он обратил внимание, что вследствие перелома или вывиха человек не способен сгибать повреждённую часть тела. Также при переломе смещается контур, что провоцирует щелчки и хруст.
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