Скользкие деньги: Юрист объяснил, как заработать на падении в гололёд Юрист Мухаметзянов перечислил выплаты за травмы на скользкой дороге 28 февраля, 13:36 Как получить компенсацию за падение на скользких улицах. Обложка © Shutterstock

После падения и травмирования на обледеневшей дороге можно взыскать расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда и утраченный заработок с организации, отвечающей за уборку улицы. Об этом порталу "Страсти" рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Он напомнил, что за чистоту во дворах многоэтажек отвечает управляющая компания или ТСЖ, территорию возле магазинов и развлекательных центров чистят собственники здания, а улицы, парки, остановки транспорта находятся в ведении администрации города.

Юрист посоветовал сразу после падения сфотографировать место с наледью, взять у очевидцев номера телефонов на случай, если дело дойдёт до суда. После обращения в больницу следует сохранить всю медицинскую документацию по полученной травме, а также при необходимости официально оформить на работе больничный.

До суда, по словам адвоката, нужно потребовать компенсации напрямую у компании, ответственной за уборку улицы, и лишь после отказа обратиться в суд. Пострадавший имеет право не только на возмещение расходов на лечение, но и на выплату утраченного заработка за период нетрудоспособности, а также на компенсацию морального вреда, точный размер выплат определит суд.

Ранее Life.ru писал, что тем, кто постоянно нарушает санитарные нормы и захламляет места общего пользования, может грозить выселение из квартиры. Хозяин в свою очередь вправе добиться отмены продажи, если после решения суда наведёт в жилище порядок.

Авторы Татьяна Миссуми