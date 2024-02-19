Россиянам рассказали, как бороться с нечистоплотными соседями

Тем, кто постоянно нарушает санитарные нормы и захламляет места общего пользования, может грозить выселение из квартиры. О том, как бороться с нечистоплотными соседями, рассказала юрист Милана Романова.

По её словам, в таких случаях жильцам в первую очередь нужно обратиться в СЭС, а после осмотра жилья обязательно взять копию заключения. Если вызывали участкового, нужно получить копии протоколов, сделать фото, видео и собрать письменные показания свидетелей. После обратиться с заявлением в управляющую компанию, при необходимости — в районную или городскую администрацию, в органы Госсанэпиднадзора и полицию.

"Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке. Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации", — подчеркнула Романова в беседе с "Москвой 24".

Если же гражданин не стоит на учёте в психдиспансере, то госпитализировать можно либо по его согласию, либо если будет установлена опасность для окружающих. В такой ситуации нужно вызывать полицию. В случае неадекватного поведения соседа заберут в отделение или вызовут психиатрическую бригаду. Осмотрев пациента, врач при необходимости направит заявление в суд о принудительной госпитализации, говорит юрист.

Крайний шаг — выселение человека из собственной квартиры. Такая мера применяется, когда другие способы безрезультатны. Если квартира находится в соцнайме, то закон позволяет выдворить гражданина и предоставить ему аналогичное жильё в другом доме.

"С собственной квартирой всё сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи. Они подают исковое заявление о продаже жилья, и если суд удовлетворит его, то помещение продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются полученные от продажи средства", — объяснила эксперт.

Хозяин квартиры в свою очередь может добиться отмены продажи, если после решения суда наведёт там порядок. Комиссия повторно проверит жильё, убедится в чистоте, и процесс будет остановлен, но при повторном захламлении и подаче иска шансы на выселение возрастут, заключила Романова.