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19 февраля, 16:05

Россиянам рассказали, как бороться с нечистоплотными соседями

Юрист Романова: За нарушение санитарных норм могут выселить из квартиры

Тем, кто постоянно нарушает санитарные нормы и захламляет места общего пользования, может грозить выселение из квартиры. О том, как бороться с нечистоплотными соседями, рассказала юрист Милана Романова.

По её словам, в таких случаях жильцам в первую очередь нужно обратиться в СЭС, а после осмотра жилья обязательно взять копию заключения. Если вызывали участкового, нужно получить копии протоколов, сделать фото, видео и собрать письменные показания свидетелей. После обратиться с заявлением в управляющую компанию, при необходимости — в районную или городскую администрацию, в органы Госсанэпиднадзора и полицию.

"Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке. Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации", — подчеркнула Романова в беседе с "Москвой 24".

Если же гражданин не стоит на учёте в психдиспансере, то госпитализировать можно либо по его согласию, либо если будет установлена опасность для окружающих. В такой ситуации нужно вызывать полицию. В случае неадекватного поведения соседа заберут в отделение или вызовут психиатрическую бригаду. Осмотрев пациента, врач при необходимости направит заявление в суд о принудительной госпитализации, говорит юрист.

Крайний шаг — выселение человека из собственной квартиры. Такая мера применяется, когда другие способы безрезультатны. Если квартира находится в соцнайме, то закон позволяет выдворить гражданина и предоставить ему аналогичное жильё в другом доме.

"С собственной квартирой всё сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи. Они подают исковое заявление о продаже жилья, и если суд удовлетворит его, то помещение продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются полученные от продажи средства", — объяснила эксперт.

Хозяин квартиры в свою очередь может добиться отмены продажи, если после решения суда наведёт там порядок. Комиссия повторно проверит жильё, убедится в чистоте, и процесс будет остановлен, но при повторном захламлении и подаче иска шансы на выселение возрастут, заключила Романова.

Россиянам рассказали, как заставить соседа убрать хлам из общего коридора
Россиянам рассказали, как заставить соседа убрать хлам из общего коридора

Ранее Life.ru рассказывал о таком горе-соседе. Напомним, жильцы одного из многоквартирных домов в Подмосковье забили тревогу из-за собаки, жалобно скулившей в запертой квартире. Оказалось, что хозяин бросил животное и исчез. Однако питомца всё же вызволили, а в квартире обнаружили характерный бардак.

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Life.ru

Евгения Мосс
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