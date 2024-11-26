Гололёд: куда и как жаловаться на скользкие дороги, кто должен убирать снег и наледь Куда и кому жаловаться на гололёд и заснеженные дворы? Когда с этим стоит повременить и как избежать травм на скользких дорогах, подробнее рассказывает Life.ru 26 ноября, 11:08 Куда и на кого жаловаться при гололёде в городе. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александра Краснова

Зимнее время для жителей городов — довольно травмоопасный сезон, который каждый раз приносит с собой и различные неудобства. Особенно следует остерегаться гололёда, который является одним из самых коварных препятствий на пути любого человека. А чтобы несчастных случаев было меньше, кто-то должен убирать снег и наледь с дорог — и ответственные за это, конечно, имеются.

Кто отвечает за уборку снега и льда в городе

Отвечает за уборку снега и льда в городе не одна организация. Например, зоны вокруг многоквартирных домов, включая дворы и тротуары, являются придомовой территорией, обслуживанием которой занимается уполномоченная организация. Она же и несёт ответственность за любые выявленные нарушения. Уборка дворов, а также очистка крыш от сосулек и ликвидация снега и льда на тротуарах осуществляется управляющими компаниями или ТСЖ.

А вот городские улицы, тротуары и дороги, не входящие в придомовую территорию, обслуживают коммунальные службы, действующие под контролем городских властей. Эти структуры несут ответственность за качество выполнения работ, даже если были привлечены сторонние организации.

Ответственность же за поддержание порядка на территориях частных предприятий, учреждений и других объектов лежит на их владельцах. Ну а за дороги, принадлежащие муниципалитету, отвечают органы местного самоуправления.

Как должны убирать дворы

Убирать дворы от снега и льда должны УК или ТСЖ. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Как мы уже выяснили, должны убирать дворы от снега и льда УК или ТСЖ — в зависимости от того, какая форма управления выбрана жильцами.

В зимний период на придомовой территории проводятся такие мероприятия, как: Сбивание сосулек с крыш и козырьков подъездов.

Уборка снега с тротуаров, выходов из подъездов, внутридомовых проездов и въездов во двор. Особенно важно обратить внимание на входные группы, подъёмы и спуски, а также лестницы, чтобы обеспечить доступность и безопасность для всех жителей.

Посыпка заледеневших дорожек песком, что способствует устранению скольжения и предотвращению падений.

Во время сильного снегопада уборка во дворах должна проводиться каждые три часа. Если снега немного, достаточно просто подмести тротуары, если снегопад прошёл обильный — необходимо сдвинуть снег в сторону и удалить его на специальные площадки. Дороги обрабатываются реагентами.

Уборка крыш жилых домов зависит от их расположения: в зонах с высокой нагрузкой (возле дорог, пешеходных зон или детских площадок) чистят в течение двух суток, в остальных случаях — за три дня. Сосульки убирают днём по мере появления.

Куда жаловаться на неубранный снег и на гололёд

Для подачи жалобы на неубранный снег жильцы сначала обращаются в управляющую компанию или ТСЖ, после чего ждут ответа в течение пяти рабочих дней. Фото © ТАСС / Анвар Галеев

Нередко случается такое, что ответственное лицо не справляется или не хочет справляться со своими обязанностями — и тогда встаёт вопрос: куда жаловаться на неубранный снег и гололёд? Если проблема относится к вашей придомовой территории, то тут все просто: можно направить жалобу или вовсе сменить подрядчика.

Для подачи жалобы жильцы сначала обращаются в управляющую компанию или ТСЖ, после чего ждут ответа в течение пяти рабочих дней. Если реакции нет, они могут обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, которые проверят работу управляющей организации и, если потребуется, наложат штраф за нарушения. В случае угрозы здоровью или отказа государственных органов в рассмотрении вопроса жильцы могут обратиться в прокуратуру. Если обращения не дают результатов, жильцы имеют право сменить управляющую организацию, рассмотрев этот вопрос на общем собрании.

Если же вы обнаружили некачественную уборку снега или удаление гололёда в городе, на тротуарах, например около остановок или станций метро, то для подачи сигнала есть специальные каналы связи.

Жалоба в Москве

В Москве подать жалобу о ненадлежащей уборке снега около остановок и станций метро можно, обратившись в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

Если улицу плохо очистили от снега, на дорожках гололёд, сообщить об этом можно в ОАТИ или по телефону единой справочную службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Также оставить жалобу можно онлайн на портале «Наш город».

Жалоба в Московской области

В Подмосковье, если снег не убирается на городских территориях, стоит жаловаться в местный муниципалитет или администрацию. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Если снег не убирается на городских территориях, стоит жаловаться в местный муниципалитет или администрацию. Если ситуация не улучшается, можно написать на портал «Добродел» (необходима авторизация).

Также есть возможность позвонить в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по телефонам: +7 (498) 602-83-47 и +7 (498) 602-84-61 или написать на электронную почту mst@mosreg.ru .

Для жалоб на плохую уборку снега на дорогах можно обратиться в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону: +7 (495) 228-19-19 или воспользоваться формой на сайте Правительства Московской области.

Как грамотно написать жалобу

При составлении жалобы следует предоставить максимальное количество информации, включая контактные данные, точный адрес нарушения, а также его фотографии и видеозаписи с указанием даты. В заявлении необходимо подробно описать ситуацию.

Можно воспользоваться следующим образцом для составления письменной жалобы. В шапке адресата указываете, кому направляете жалобу, например «в прокуратуру», «УК», «ГЖИ» и так далее. С момента первого выпадения осадков и до настоящего времени на улицах _____________________ от _____________________ до ул. _____________________, на ул. _____________________ от _____________________ до ул. _____________________, на _____________________, на _____________________, на ул. _____________________ от _____________________ до ул. _____________________ уборка снега произведена не в полном объёме. Снегоочистка произведена с нарушением требований ГОСТ Р 50597-2017: полосы для движения расчищены не на всю ширину, не расчищены обочины, въезды/выезды с прилегающих территорий, тротуары. Согласно ГОСТ Р 50597-2017, п.8.1 «На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости». Согласно ГОСТ Р 50597-2017, п.8.3 «Нормативный срок окончания снегоочистки улиц и тротуаров города составляет от 4 до 24 часов с момента окончания снегопада. В сложившейся ситуации, когда проезжая часть заужена, участники дорожного движения подвергают опасности свою жизнь, а имущество — опасности повреждения. Всё это нарушает мои права и свободы. Я считаю, что плохо очищенные от снега улицы города — следствие бездействия и халатности лиц, ответственных за содержание данных участков дороги. Согласно п.13 Основных положений «По допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности движения»: «Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог и других дорожных сооружений, обязаны: содержать дороги и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии…». В соответствии с вышесказанным требую: 1. Обязать ответственных лиц принять необходимые меры для незамедлительного приведения дорожной обстановки в нормативное состояние, согласно ГОСТ Р 50597-2017, на вышеуказанных участках. 2. В соответствии с законодательством на основании моей письменной жалобы инициировать возбуждение административного производства в отношении лиц, допустивших ненадлежащее содержание вышеуказанных дорог.

Как избежать травм при гололёде

Чтобы избежать травм при гололёде, следует быть внимательными, смотреть под ноги и носить нескользящую обувь. Рекомендуется передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, расслабляя ноги и держа руки свободными. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником. Если вы поскользнулись, следует присесть, чтобы уменьшить высоту падения, а также сгруппироваться и попытаться тем самым смягчить удар. При получении травмы необходимо обратиться в медицинское учреждение для диагностики.

Авторы Андрей Ананьев