Мужчина с ножом ворвался в детсад на Сахалине и потребовал отдать ему детей

Неадекватный мужик с ножом ворвался в детский сад и требовал отдать ему детей в городе Долинск Сахалинской области. Инцидент произошёл вечером 23 января, пишет SHOT.

По данным телкеграм-канала, 36-летний мужчина пришëл в учреждение и начал орать, что хочет забрать детей. После отказа воспитательницы он достал нож, стал им размахивать и кричать, что «18 лет сидел в тюрьме» и «вскроет себе глотку». В этот момент охранник успел нажать кнопку тревожной сигнализации, а сам дебошир спустя некоторое время всë же покинул здание детсада.

Неадекват с ножом ворвался в детский сад на Сахалине. Видео © SHOT

Позже прибывшие сотрудники полиции обнаружили неадеквата во дворе одного из домов неподалёку. Мужчину скрутили, а спрятанный в рукаве нож изъяли. Как оказалось, напавший на детсад действительно ранее уже был судим и неоднократно попадал в поле зрения сотрудников МВД. По факту происшествия проводится проверка.