Десятиклассник пытался прорваться в школу в Балашихе с ножом и топором

Ученика десятого класса балашихинской школы №5 задержали с ножом и топориком для мяса на входе в учебное заведение. Заметил неладное с подростком охранник, пишет Mash.

Мужчина попросил десятиклассника показать содержимое портфеля. Там лежали учебники и холодное оружие. Внятное объяснение решению принесли в школу нож и топор парень не смог. На место вызвали сотрудников ФСБ, теперь им предстоит разобраться в мотивах школьника.