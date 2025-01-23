Десятиклассник пытался прорваться в школу в Балашихе с ножом и топором
Mash: Десятиклассника задержали на входе в школу №5 в Балашихе с ножом и топором
Ученика десятого класса балашихинской школы №5 задержали с ножом и топориком для мяса на входе в учебное заведение. Заметил неладное с подростком охранник, пишет Mash.
Мужчина попросил десятиклассника показать содержимое портфеля. Там лежали учебники и холодное оружие. Внятное объяснение решению принесли в школу нож и топор парень не смог. На место вызвали сотрудников ФСБ, теперь им предстоит разобраться в мотивах школьника.
Напомним, неделей ранее в Реутове силовики предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник. Он активно участвовал в запрещённых сообществах в Сети, где учился совершать террористические акты. Школьника задержали в квартире. Он собирал и готовил оружие для массового убийства.
ГСУ СК России по Московской области