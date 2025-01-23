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23 января, 07:01

Десятиклассник пытался прорваться в школу в Балашихе с ножом и топором

Mash: Десятиклассника задержали на входе в школу №5 в Балашихе с ножом и топором

Ученика десятого класса балашихинской школы №5 задержали с ножом и топориком для мяса на входе в учебное заведение. Заметил неладное с подростком охранник, пишет Mash.

Мужчина попросил десятиклассника показать содержимое портфеля. Там лежали учебники и холодное оружие. Внятное объяснение решению принесли в школу нож и топор парень не смог. На место вызвали сотрудников ФСБ, теперь им предстоит разобраться в мотивах школьника.

В школах Подмосковья усилили меры безопасности после пресечения теракта десятиклассника
В школах Подмосковья усилили меры безопасности после пресечения теракта десятиклассника

Напомним, неделей ранее в Реутове силовики предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник. Он активно участвовал в запрещённых сообществах в Сети, где учился совершать террористические акты. Школьника задержали в квартире. Он собирал и готовил оружие для массового убийства.

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