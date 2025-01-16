В Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник

Силовые структуры предотвратили нападение на школу в Подмосковье. Десятиклассник из Реутова готовился к преступлению в течение четырёх месяцев и собирал оружие.

По информации SHOT, 16-летний ученик школы №1 в Реутове был задержан. С сентября прошлого года Руслан активно участвовал в запрещённых интернет-сообществах, где изучал нападения на учебные заведения и другие террористические акты, а также пропагандировал их. В своих сообщениях он подробно описывал планы расправы над учениками своей школы.