В Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник
SHOT: Нападение на школу предотвратили силовики в подмосковном Реутове
Силовые структуры предотвратили нападение на школу в Подмосковье. Десятиклассник из Реутова готовился к преступлению в течение четырёх месяцев и собирал оружие.
По информации SHOT, 16-летний ученик школы №1 в Реутове был задержан. С сентября прошлого года Руслан активно участвовал в запрещённых интернет-сообществах, где изучал нападения на учебные заведения и другие террористические акты, а также пропагандировал их. В своих сообщениях он подробно описывал планы расправы над учениками своей школы.
Парня задержали дома, там же обнаружили несколько ножей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористической организации». Ему грозит 20 лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске задержали 16-летнего подростка, который в балаклаве напал на школу с молотком. Покидая место преступления, он оставил сумку с коктейлем Молотова и ножами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Есть версия, что незадолго до происшествия он вступил в опасную группу в социальных сетях. По предварительным данным, «спусковым крючком» к такому поведению школьника стала ссора с девушкой.
Vereshchagin Dmitry