Молоток, ножи, арсенал поджигателя: СК завёл дело против напавшего на курскую школу подростка

Следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело против подростка, который ворвался в школу с молотком. Оказалось, что перед приходом в учебное заведение 16-летний парень разбил стекло припаркованной рядом машины.

«Утром 10 января текущего года 16-летний подросток, находясь в непосредственной близости от школы № 54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредил стекла входной двери, после чего скрылся», – раскрыло региональное управление СК основную версию событий.