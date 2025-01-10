Молоток, ножи, арсенал поджигателя: СК завёл дело против напавшего на курскую школу подростка
СК возбудил дело в отношении подростка, напавшего с молотком на школу в Курске
Момент нападения подростка на школу в Курске. Скриншот видео © МВД России
Следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело против подростка, который ворвался в школу с молотком. Оказалось, что перед приходом в учебное заведение 16-летний парень разбил стекло припаркованной рядом машины.
«Утром 10 января текущего года 16-летний подросток, находясь в непосредственной близости от школы № 54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредил стекла входной двери, после чего скрылся», – раскрыло региональное управление СК основную версию событий.
Правоохранители считают, что подросток планировал устроить возгорание в учебном заведении. В результате действий подростка никто не пострадал.
Ранее утром сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком. Парень разбил окно входной двери, а убегая бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Вскоре подростка задержали, сейчас с ним работают специалисты. Ребёнок мог состоять в опасной группе в соцсетях.