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Регион
10 января, 09:25

Молоток, ножи, арсенал поджигателя: СК завёл дело против напавшего на курскую школу подростка

СК возбудил дело в отношении подростка, напавшего с молотком на школу в Курске

Момент нападения подростка на школу в Курске. Скриншот видео © МВД России

Момент нападения подростка на школу в Курске. Скриншот видео © МВД России

Следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело против подростка, который ворвался в школу с молотком. Оказалось, что перед приходом в учебное заведение 16-летний парень разбил стекло припаркованной рядом машины.

«Утром 10 января текущего года 16-летний подросток, находясь в непосредственной близости от школы № 54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредил стекла входной двери, после чего скрылся», – раскрыло региональное управление СК основную версию событий.

Правоохранители считают, что подросток планировал устроить возгорание в учебном заведении. В результате действий подростка никто не пострадал.

Ранее утром сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком. Парень разбил окно входной двери, а убегая бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Вскоре подростка задержали, сейчас с ним работают специалисты. Ребёнок мог состоять в опасной группе в соцсетях.

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Андрей Бражников
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