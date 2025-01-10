Сильно психанул: Напавший на школу в Курске подросток накануне расстался с девушкой

По данным телеграм-канала, 16-летний парень около полугода встречался с девушкой из своей бывшей школы. Вчера подростки сильно поругались и девушка заявила, что бросает молодого человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком. Он разбил окно входной двери, а убегая бросил при входе сумку, где находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Вскоре подростка задержали, сейчас с ним работают специалисты.