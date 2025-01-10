Сильно психанул: Напавший на школу в Курске подросток накануне расстался с девушкой
SHOT: Напавший на школу в Курске подросток накануне расстался с девушкой
Напавший на курскую школу подросток накануне расстался со своей девушкой. Из-за этого он сильно психанул, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 16-летний парень около полугода встречался с девушкой из своей бывшей школы. Вчера подростки сильно поругались и девушка заявила, что бросает молодого человека.
Напавший на школу в Курске подросток и девушка, которая с ним порвала. Фото © SHOT
Напомним, ранее сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком. Он разбил окно входной двери, а убегая бросил при входе сумку, где находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Вскоре подростка задержали, сейчас с ним работают специалисты.
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