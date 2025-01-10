Появилось видео нападения курского подростка, ворвавшегося в школу с молотком

Появилось первое видео нападения курского подростка, который ворвался в школу с молотком. Его опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Школьник ворвался в курскую школу с молотком, его задержали. Видео © Telegram / Ирина Волк

На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что на дверях отсутствует домофон, поэтому вооружённый юноша без проблем проник внутрь. На оперативных кадрах также можно увидеть разговор школьника с сотрудниками органов, которые сейчас пытаются выяснить мотив такого поведения подростка.

Также опубликованы кадры его первичного допроса. На них подросток утверждает, что обид и претензий к школе у него нет.