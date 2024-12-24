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24 декабря, 10:42

Подростка, устроившего поножовщину в школе в Краснодаре, депортируют из России

Ученика, который напал на подростков в школе в Краснодаре, признали виновным по статье о хулиганстве. Решение вынес Прикубанский районный суд. Ему назначили наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа с выдворением из страны, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным. С учётом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в официальном заявлении.

После уплаты штрафа школьник вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Уточняется, что родители подростка являются гражданами одного из государства бывшего СССР. Слушание по делу прошло в закрытом формате.

Напавший на сверстников в Краснодаре школьник носил нож с одобрения отца
Напавший на сверстников в Краснодаре школьник носил нож с одобрения отца

Как уже сообщал Life.ru, инцидент произошёл в филиале краснодарской школы № 94 вечером 6 декабря. Конфликт, вероятно, возник из-за попытки защитить девочку. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в больницу были госпитализированы четыре ребёнка. Всех пострадавших уже выписали и перевели на амбулаторное лечение.

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VK / ЧП Краснодар | новости

Наталья Афонина
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