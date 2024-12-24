Подростка, устроившего поножовщину в школе в Краснодаре, депортируют из России

Ученика, который напал на подростков в школе в Краснодаре, признали виновным по статье о хулиганстве. Решение вынес Прикубанский районный суд. Ему назначили наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа с выдворением из страны, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным. С учётом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в официальном заявлении.

После уплаты штрафа школьник вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Уточняется, что родители подростка являются гражданами одного из государства бывшего СССР. Слушание по делу прошло в закрытом формате.