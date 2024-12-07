Конфликт в школе Краснодара мог начаться из-за попытки заступиться за девочку

Попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, могла стать причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал её и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины», — рассказал собеседник агентства.