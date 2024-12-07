Конфликт в школе Краснодара мог начаться из-за попытки заступиться за девочку
Попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал напавший школьник, могла стать причиной конфликта с поножовщиной в школе Краснодара. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал её и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, 6 декабря один из учеников принёс в 94-ю школу Краснодара нож. По некоторым данным, на перемене у него произошёл конфликт с другим школьником. Изначально сообщалось о троих раненых, но позже стало известно, что пострадали пятеро подростков, но у двоих только лёгкие травмы. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело.
Telegram / SHOT