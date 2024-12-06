Трёх школьников госпитализировали после нападения подростка с ножом на Кубани
В результате нападения подростка с ножом троих школьников госпитализировали, ещё один парень получил лишь лёгкие ушибы. Нападавшего учащегося восьмого класса задержали, пишет SHOT.
По словам сверстников, 14-летний подросток ранее также приходил в школу с ножом. Сегодня, во время перемены, он поссорился с одноклассником, который громко слушал музыку через колонку, после чего достал нож и начал нападать на ребят. Также пострадала девочка, стоявшая рядом.
В данный момент часть учеников удерживается в классах для написания контрольной работы, и их родители не могут забрать их домой. На месте происшествия работает полиция.
Травмы пострадавших:
— Ученик 2011 г.р. — колото-резаные раны грудной клетки, живота и левого бедра.
— Ученик 2009 г.р. — колото-резаные раны ноги.
— Ученик 2010 г.р. — перелом костей носа и травматическая ампутация зуба.
Напоминаем, что восьмиклассник принёс нож в школу № 94, находящуюся в районе Российский. Внутри он вынул нож и, согласно свидетельствам очевидцев, нанёс ранения одному из учеников в грудь, живот и бедро. Среди пострадавших были ученики в возрасте 13, 14 и 15 лет.
Life.ru