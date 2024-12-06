Подросток с ножом напал на учеников школы в Краснодаре
В Краснодаре школьник с ножом атаковал учащихся одной из местных школ, в результате чего пострадали трое детей. Как сообщает SHOT, среди них 13-, 14- и 15-летние ученики.
Восьмиклассник пронёс нож в школу № 94, расположенную в районе Российский на Тверской. Внутри он извлёк нож и, по свидетельствам очевидцев, ранил одного ученика в грудь, живот и бедро, второго - в ногу, а у третьего зафиксированы сломанный нос и выбитый зуб. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
А ранее в посёлке Балаганск под Иркутском подросток принёс в школу три молотка и устроил нападение на своих одноклассников. В результате инцидента пострадали шесть человек. По имеющейся информации, он заранее готовился к атаке. Учителю физкультуры удалось его задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с халатностью и покушением на убийство нескольких малолетних. Известно, что нападавший — замкнутый ученик восьмого класса, интересующийся японской культурой.
Life.ru