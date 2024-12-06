СК РФ возбудил уголовное дело после поножовщины в школе Краснодара
По факту поножовщины в школе Краснодара возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в СУ СК по региону.
«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч.2 ст.213, ч.1 ст.293 УК РФ)», — говорится в публикации.
Ситуацию прокомментировала уполномоченный по делам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Она сообщила, что в настоящий момент были доставлены в больницу четверо пострадавших, но их жизни ничего не угрожает. Также омбудсмен добавила, что власти региона держат ситуацию на личном контроле.
«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет. Ситуацию держит на контроле губернатор региона Вениамин Кондратьев. Мы на связи с региональным уполномоченным Татьяной Ковалёвой. Детям оказывается необходимая помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшим. И сил близким!» — написала она.
Напомним, сегодня один из учеников принёс в 94-ю школу Краснодара нож. По некоторым данным, на перемене у него произошёл конфликт с другим школьником — тот громко слушал музыку и отказался её выключать. Изначально сообщалось о троих раненых, но позже стало известно, что пострадали пятеро подростков, но у двоих только лёгкие травмы.
Life.ru