СК РФ возбудил уголовное дело после поножовщины в школе Краснодара

По факту поножовщины в школе Краснодара возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в СУ СК по региону.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам (ч.2 ст.213, ч.1 ст.293 УК РФ)», — говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по делам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Она сообщила, что в настоящий момент были доставлены в больницу четверо пострадавших, но их жизни ничего не угрожает. Также омбудсмен добавила, что власти региона держат ситуацию на личном контроле.