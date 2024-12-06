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6 декабря, 16:02

Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре

Кадры с места нападения школьника на учеников в краснодарской школе публикует SHOT. Учителя забаррикадировали всех детей, которые на тот момент были в классах в целях безопасности.

Кадры с места ЧП. Видео © SHOT

Напоминаем, что восьмиклассник принёс нож в школу № 94, войдя в здание, он вынул оружие и, по словам очевидцев, нанёс ранения нескольким ученикам. У пострадавших колото-резаные раны ноги, грудной клетки, живота, левого бедра, а также перелом костей носа и травматическая ампутация зуба. Среди раненых ученики в возрасте 13, 14 и 15 лет.

Ещё один школьник напал с молотком на одноклассников
Ещё один школьник напал с молотком на одноклассников
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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