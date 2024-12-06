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6 декабря, 16:39

Число пострадавших при нападении школьника с ножом в Краснодаре увеличилось до 5

Количество пострадавших при нападении подростка с ножом на учеников в краснодарской школе увеличилось до 5. Об этом сообщает местный Оперштаб.

Среди раненых: школьники 13, 14 и 15 лет. Первый доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, второй госпитализирован с переломом носа и сотрясением головного мозга, третий с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. Также лёгкие травмы получили ещё два ученика, от госпитализации они отказались.

Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре
Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре

Напоминаем, что ученик восьмого класса принёс нож в школу № 94, находящуюся в районе Российский. Инцидент произошёл во время перемены, когда он поссорился с одноклассником, слушавшим громко музыку через колонку.

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Life.ru

Николь Вербер
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