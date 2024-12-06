Число пострадавших при нападении школьника с ножом в Краснодаре увеличилось до 5

Количество пострадавших при нападении подростка с ножом на учеников в краснодарской школе увеличилось до 5. Об этом сообщает местный Оперштаб.

Среди раненых: школьники 13, 14 и 15 лет. Первый доставлен в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, второй госпитализирован с переломом носа и сотрясением головного мозга, третий с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. Также лёгкие травмы получили ещё два ученика, от госпитализации они отказались.