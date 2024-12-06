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6 декабря, 20:56

Пострадавшие в школьной поножовщине в Краснодаре выписаны из больницы

Машина скорой на месте происшествия. Обложка © VK / ЧП Краснодар | новости

Машина скорой на месте происшествия. Обложка © VK / ЧП Краснодар | новости

Детей, которые пострадали в результате поножовщины в одной из краснодарских школ, после оказания медпомощи выписали из больницы. Соответствующее заявление в соцсетях сделал региональный оперштаб.

«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение», — гласит пост.

Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре
Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре

Напомним, что подросток напал на сверстников в стенах учебного учреждения 6 декабря, ранив ножом троих ребят и травмировав ещё двоих. По информации Life.ru, в школе стоял металлодетектор, но охранники попросту не обращали внимание на сигналы устройства. Одна из учениц сообщила, якобы зачинщик поножовщины каждый день носил с собой острый предмет с одобрения отца «в целях самозащиты». Причины произошедшего устанавливает следствие.

Илья Пушкарев
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