Пострадавшие в школьной поножовщине в Краснодаре выписаны из больницы
Машина скорой на месте происшествия. Обложка © VK / ЧП Краснодар | новости
Детей, которые пострадали в результате поножовщины в одной из краснодарских школ, после оказания медпомощи выписали из больницы. Соответствующее заявление в соцсетях сделал региональный оперштаб.
«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение», — гласит пост.
Напомним, что подросток напал на сверстников в стенах учебного учреждения 6 декабря, ранив ножом троих ребят и травмировав ещё двоих. По информации Life.ru, в школе стоял металлодетектор, но охранники попросту не обращали внимание на сигналы устройства. Одна из учениц сообщила, якобы зачинщик поножовщины каждый день носил с собой острый предмет с одобрения отца «в целях самозащиты». Причины произошедшего устанавливает следствие.