В краснодарской школе, где произошла поножовщина, стоял металлодетектор
В краснодарской школе, где случилась поножовщина, был исправный металлодетектор, но пожилой охранник не обращал на него внимание. Родители учеников рассказали SHOT, что детекторы срабатывали на всём подряд, и за тем, что школьники приносят на занятия, никто не следил.
Напомним, сегодня подросток напал на школьников в одной из школ Краснодара. Известно, что у троих учеников ножевые ранения, ещё двое получили лёгкие травмы. Выяснилось, что причиной резни мог стать конфликт из-за трека Моргенштерна*.
*Находится в списке иноагентов Минюста РФ.
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