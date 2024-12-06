В краснодарской школе, где произошла поножовщина, стоял металлодетектор

В краснодарской школе, где случилась поножовщина, был исправный металлодетектор, но пожилой охранник не обращал на него внимание. Родители учеников рассказали SHOT, что детекторы срабатывали на всём подряд, и за тем, что школьники приносят на занятия, никто не следил.