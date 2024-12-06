«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 17:09

В краснодарской школе, где произошла поножовщина, стоял металлодетектор

В краснодарской школе, где случилась поножовщина, был исправный металлодетектор, но пожилой охранник не обращал на него внимание. Родители учеников рассказали SHOT, что детекторы срабатывали на всём подряд, и за тем, что школьники приносят на занятия, никто не следил.

Напомним, сегодня подросток напал на школьников в одной из школ Краснодара. Известно, что у троих учеников ножевые ранения, ещё двое получили лёгкие травмы. Выяснилось, что причиной резни мог стать конфликт из-за трека Моргенштерна*.

Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре
Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре

*Находится в списке иноагентов Минюста РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar