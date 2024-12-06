Стала известна причина поножовщины в краснодарской школе

Правоохранители задержали подростка, напавшего с ножом на учеников школы в посёлке Российский Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Предварительно, он напал на школьников из-за музыкальных предпочтений.

«Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы», — говорится в публикации.

Предварительно, устроивший поножовщину 14-летний подросток устроил резню из-за трека рэпера Моргенштерна*. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, один из учеников на перемене включил песню Ice, что ему не понравилось. Мальчик попросил выключить музыку, а за нож взялся, когда услышал отказ.