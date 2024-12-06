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6 декабря, 16:20

Стала известна причина поножовщины в краснодарской школе

Полиция задержала школьника, устроившего резню в школе Краснодара

Правоохранители задержали подростка, напавшего с ножом на учеников школы в посёлке Российский Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Предварительно, он напал на школьников из-за музыкальных предпочтений.

«Нападавший задержан на месте происшествия. В настоящее время в школе работают правоохранительные органы», — говорится в публикации.

Предварительно, устроивший поножовщину 14-летний подросток устроил резню из-за трека рэпера Моргенштерна*. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, один из учеников на перемене включил песню Ice, что ему не понравилось. Мальчик попросил выключить музыку, а за нож взялся, когда услышал отказ.

Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре
Появилось видео с места нападения школьника с ножом в Краснодаре

Напомним, о поножовщине в краснодарской школе стало известно сегодня. Сообщалось о троих пострадавших от ножевых ранений — это дети 13-ти, 14-ти и 15-ти лет. В итоге число пострадавших при нападении школьника увеличилось до 5.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Юрий Лысенко
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