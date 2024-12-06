Напавший на сверстников в Краснодаре школьник носил нож с одобрения отца
Напавший на сверстников в краснодарской школе ученик всегда носил нож с собой, ему разрешал это делать отец «в целях самозащиты». Об этом рассказала одна из школьниц, пишет SHOT.
После случившейся поножовщины глава семейства заявил, что не видит в произошедшем ничего страшного. Он считает, что сын в целом поступил правильно.
Напомним, сегодня, 6 ноября, один из учеников принёс в 94-ю школу Краснодара нож. По некоторым данным, на перемене у него произошёл конфликт с другим школьником — тот громко слушал музыку и отказался её выключать. Изначально сообщалось о троих раненых, но позже стало известно, что пострадали пятеро подростков, но у двоих только лёгкие травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Telegram / SHOT