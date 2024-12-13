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Регион
13 декабря, 12:30

Родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара, выдворят из России

Родителей подростка, который напал с ножом на своих сверстников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение правил пребывания. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Кубани.

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«Суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России», — сказано в сообщении.

Сам подросток обвиняется в хулиганстве. В среду суд не стал арестовывать его, а назначил меру пресечения в виде запрета на определенные действия: ему запрещено посещать школу и пользоваться интернетом. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Подростка, устроившего резню в школе Краснодара, задержали и допросили
Подростка, устроившего резню в школе Краснодара, задержали и допросили

Сам инцидент, как уже рассказывал Life.ru, произошёл в филиале краснодарской школы № 94 вечером 6 декабря. Конфликт мог начаться из-за попытки заступиться за девочку. Местные власти сообщили о двух подростках с ножевыми ранениями. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы были четыре ребёнка, но всех пострадавших уже выписали и перевели на амбулаторное лечение.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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