Родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара, выдворят из России

Родителей подростка, который напал с ножом на своих сверстников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение правил пребывания. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Кубани.

«Суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России», — сказано в сообщении.

Сам подросток обвиняется в хулиганстве. В среду суд не стал арестовывать его, а назначил меру пресечения в виде запрета на определенные действия: ему запрещено посещать школу и пользоваться интернетом. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Халатность».