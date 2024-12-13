Родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара, выдворят из России
Родителей подростка, который напал с ножом на своих сверстников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение правил пребывания. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Кубани.
«Суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России», — сказано в сообщении.
Сам подросток обвиняется в хулиганстве. В среду суд не стал арестовывать его, а назначил меру пресечения в виде запрета на определенные действия: ему запрещено посещать школу и пользоваться интернетом. Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Халатность».
Сам инцидент, как уже рассказывал Life.ru, произошёл в филиале краснодарской школы № 94 вечером 6 декабря. Конфликт мог начаться из-за попытки заступиться за девочку. Местные власти сообщили о двух подростках с ножевыми ранениями. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы были четыре ребёнка, но всех пострадавших уже выписали и перевели на амбулаторное лечение.
Kandinsky 3.1 / Life.ru