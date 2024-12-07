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Регион
7 декабря, 14:30

Подростка, устроившего резню в школе Краснодара, задержали и допросили

В Краснодарском крае задержали ученика, который начал драку в школе и ранил ножом нескольких ребят. Его уже добросили сотрудники следственного комитета. СК будет просить суд об аресте подростка.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», говорится в сообщении СКР по региону.

Следователи также продолжают изучать различные документы, в том числе, связанные с организацией работы по охране учебного учреждения.

Конфликт в школе Краснодара мог начаться из-за попытки заступиться за девочку
Конфликт в школе Краснодара мог начаться из-за попытки заступиться за девочку

Напомним, что 6 декабря один из учеников принёс нож в краснодарскую школу. По предварительным данным, во время перемены у него возник конфликт с другим школьником. Сначала сообщалось о трёх раненых, однако позже уточнили, что пострадали пять подростков, из которых у двоих травмы оказались незначительными. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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Наталья Афонина
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