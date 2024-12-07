Подростка, устроившего резню в школе Краснодара, задержали и допросили
В Краснодарском крае задержали ученика, который начал драку в школе и ранил ножом нескольких ребят. Его уже добросили сотрудники следственного комитета. СК будет просить суд об аресте подростка.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СКР по региону.
Следователи также продолжают изучать различные документы, в том числе, связанные с организацией работы по охране учебного учреждения.
Напомним, что 6 декабря один из учеников принёс нож в краснодарскую школу. По предварительным данным, во время перемены у него возник конфликт с другим школьником. Сначала сообщалось о трёх раненых, однако позже уточнили, что пострадали пять подростков, из которых у двоих травмы оказались незначительными. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.