В Курске подросток в балаклаве ворвался в школу с молотком

В Курске 16-летний подросток в шляпе и балаклаве около 8 утра 10 января ворвался в школу с молотком. Охранник не смог его остановить. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Всё происшествие заняло не более двух минут», — сообщил Хинштейн.

В 08:06, через четыре минуты после того, как охранник нажал на тревожную кнопку, на место прибыл экипаж Росгвардии. Однако подросток уже скрылся. Тем не менее вскоре полицейские задержали его — в 4 км от школы на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас со школьником работают специалисты.

По словам Хинштейна, личность подростка 2008 года рождения установлена, он обучается в другой школе, однако ранее учился в учреждении, на которое напал. Согласно предварительной информации, его мотивом стали сложные отношения с ученицей школы. В поле зрения психологов и полиции мальчик никогда прежде не попадал.

Хинштейн назвал случившееся серьёзным сигналом и заявил, что власти вместе с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами проводят проверку обеспечения безопасности всех школ. Кроме того, будет проверена работа частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая работает в курских школах.