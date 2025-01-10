Подмосковье первым в России запускает чат-бот для борьбы с травлей в школах

В Московской области запущен уникальный сервис, направленный на предотвращение школьной травли. По словам детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой, чат-бот позволит оперативно реагировать на конфликтные ситуации и предотвращать их развитие. Об этом сообщает 360.ru.

«Для нас это возможность получать информацию, быстрый сигнал о конфликтной ситуации в школе сразу от ребёнка. Не ждать, когда он переродится во что-то более серьёзное. Очень надеемся на эту систему. Мы делаем это первыми в стране», — отмечает Мишонова.

Все поступающие обращения, по её словам, будут рассматриваться специалистами, включая сотрудников министерства образования, местных управлений, медиаторов и психологов. К работе также привлечены представители областного университета развития образования.

Омбудсмен уточнила, что проект предусматривает совершенствование профилактической работы, а также повышение уровня профессиональной подготовки педагогов, включая развитие медиативных навыков. Она также подчеркнула, что важным аспектом станет участие самих детей. По её мнению, школьники смогут активно взаимодействовать с системой и делиться обратной связью.