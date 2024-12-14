В школах Подмосковья после избиения ученицы внедрят QR-коды для помощи жертвам буллинга

В школах Подмосковья собираются ввести QR-коды для помощи жертвам буллинга. Они смогут анонимно сообщать об издевательствах сверстников и получать необходимую поддержку, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о травле», — заявил он в разговоре с 360.ru.

Такую меру вводят на фоне жестокого избиения девочки в школе в Котельниках. Одноклассницы обманом выманили её с урока в туалет, а затем избили. Всё случившееся они снимали на телефон, а затем выложили в Интернет. У девочки диагностировали сотрясение мозга и внутричерепные травмы. Однако маме о случившемся она побоялась рассказать, сказав, что просто упала в обморок.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность всех участниц конфликта установлена. Часть из них переведут на домашнее обучение, другую — направят в другие школы. Сообщается, что девочки раскаялись в содеянном и попросили прощения у пострадавшей. QR-коды в школах дадут возможность другим жертвам буллинга сообщать об этом. Обращения будут напрямую поступать уполномоченному по правам ребёнка Московской области.