Бастрыкин запросил доклад о жестоком избиении школьницы в Котельниках

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин запросил отчёт о расследовании инцидента с несовершеннолетней в одной из школ Московской области. Речь идёт о школьном конфликте в Котельниках, где четыре школьницы жестоко избили 14-летнюю потерпевшую. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.

В социальных сетях появилась информация, что педагоги не уведомили родителей пострадавшей о случившемся и не предоставили ей медицинскую помощь. В связи с этим Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. подготовить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела», — информируют органы следствия.