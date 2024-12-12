Бастрыкин запросил доклад о жестоком избиении школьницы в Котельниках
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин запросил отчёт о расследовании инцидента с несовершеннолетней в одной из школ Московской области. Речь идёт о школьном конфликте в Котельниках, где четыре школьницы жестоко избили 14-летнюю потерпевшую. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована.
В социальных сетях появилась информация, что педагоги не уведомили родителей пострадавшей о случившемся и не предоставили ей медицинскую помощь. В связи с этим Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. подготовить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела», — информируют органы следствия.
А ранее тяжёлой травмой закончилось и баловство школьников в одной из школ Санкт-Петербурга. На перемене сверстники бросили семилетнего мальчика спиной на стол, сломав ученику позвоночник.
Kandinsky 3.1 / Life.ru