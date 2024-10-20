Мизулина направила обращение в СК из-за массовой драки подростков в Омске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СК из-за жестокой драки подростков в Омске. Группа детей устроила битву около местного торгового центра.
«Как всегда, выходные не проходят без появления новых видео с драками подростков. В Омске подростки устроили массовую драку, сообщают местные Telegram-каналы. На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в СК», — сообщила Мизулина в своём Telegram.
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