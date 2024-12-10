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10 декабря, 07:53

Бастрыкин запросил доклад о жестоком избиении школьника в Улан-Удэ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с истязанием мальчика в школе №19 в Улан-Удэ.

Ранее в интернете появилось видео с дракой мальчиков, использующих ремни. На записях видно, что один из детей теряет сознание после удара. Пользователи сети отметили, что это не первый случай насилия над этим мальчиком и привели другие видео.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов потребовал разобраться с ситуацией буллинга в учебном заведении, подчеркнув, что учителя не могут оставаться в стороне от происходящего. Он отметил, что за случаи травли в школе должны нести ответственность директор и классные руководители.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту истязания. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Евгению Лагацкому представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Параллельно проверку проводит полиция и комиссия по делам несовершеннолетних.

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А ранее в туалете одной из школ Петербурга девочка с ограниченными возможностями здоровья облила водой, оттаскала за волосы и избила третьеклассницу, которая предположила ей помощь. Родители пострадавшей взывают к справедливости.

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Life.ru

Марина Фещенко
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