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9 декабря, 14:07

Перед смертью избил и отрезал палец: Отец заживо сжёг 10-летнего сына в Смоленске

SHOT: В Смоленске отец заживо сжёг 10-летнего сына из-за непослушания

В Смоленске отец отрезал мизинец 10-летнему сыну, потому что тот не слушался. Как сообщает SHOT, мужчина запер ребёнка в квартире и поджёг. Мальчика спасти не успели.

По данным телеграм-канала, тело ребёнка обнаружили в трёхкомнатной квартире в доме на улице Черняховского после пожара. Спасатели были шокированы, обнаружив у школьника отсутствие пальца на левой руке, а также наличие сильных синяков на его лице. По горячим следам задержали отца мальчика. Известно, что 51-летний Алексей воспитывал сына один, мать ребёнка умерла пять лет назад. Погибший учился в местной школе в третьем классе. В 2022 году папаша был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Life.ru рассказал, как пьяный россиянин избил жену и устроил погоню за спасавшейся от побоев дочерью. Девочка прибежала к сотрудникам правоохранительных органов буквально босиком, держа на руках младшего брата.

В Пермском крае мать посадила сына в клетку с бойцовской собакой
В Пермском крае мать посадила сына в клетку с бойцовской собакой
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Наталья Демьянова
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