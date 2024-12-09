Перед смертью избил и отрезал палец: Отец заживо сжёг 10-летнего сына в Смоленске

В Смоленске отец отрезал мизинец 10-летнему сыну, потому что тот не слушался. Как сообщает SHOT , мужчина запер ребёнка в квартире и поджёг. Мальчика спасти не успели.

По данным телеграм-канала, тело ребёнка обнаружили в трёхкомнатной квартире в доме на улице Черняховского после пожара. Спасатели были шокированы, обнаружив у школьника отсутствие пальца на левой руке, а также наличие сильных синяков на его лице. По горячим следам задержали отца мальчика. Известно, что 51-летний Алексей воспитывал сына один, мать ребёнка умерла пять лет назад. Погибший учился в местной школе в третьем классе. В 2022 году папаша был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.