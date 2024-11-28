Пьяный россиянин избил жену и устроил погоню за спасавшейся от побоев дочерью
В Приамурье мужчина избил жену и устроил погоню за детьми, пытавшимися спастись
Житель Завитинска в Приамурье избил жену и устроил погоню за дочерью, выбежавшей полураздетой на дорогу, спасаясь от его побоев. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
В правоохранительные органы обратилась дочь обвиняемого, она рассказала, что отец её избивает. На место происшествия выехали блюстители порядка, которые заметили девочку, бегущую по обочине дороги без обуви и верхней одежды, держа на руках младшего ребёнка. За ней бежал мужчина, который, увидев полицейскую машину, попытался скрыться.
После того как дети были доставлены в отделение, сотрудники полиции отправились по адресу их проживания, где застали мужчину, избивавшего сожительницу. Он не отреагировал на требования прекратить насилие, в итоге его арестовали.
Обвиняемый объяснил свои действия тем, что накануне выпивал с подругами и поссорился с дочерью. Он также рассказал, что перенёс операцию на головном мозге, из-за чего у него бывают провалы в памяти. Мужчина признал, что ему нельзя употреблять алкоголь, но не смог удержаться из-за семейных проблем.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 2 суток.
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