Полуголый пьяный рембо напал с ножом на полицейских в Приморье
В Приморском крае задержан пьяный дебошир, напавший на полицейских с ножом
В Приморском крае полуголый местный житель напал с ножом на полицейских в посёлке Тавричанка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.
Нападение на сотрудников. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
Двое полицейских получили сообщение о дебоше на улице Солнечной. Когда они попытались задержать пьяного мужчину, он напал на них с ножом. Один из блюстителей порядка получил два ножевых ранения, а другой — удар рукой в голову.
30-летний дебошир был задержан на месте. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) законным и взяла расследование под контроль.
Ранее в подмосковном Одинцово приезжие из Закавказья напали с ножом на жителя Барвихи, заступившегося за девушку. Подозреваемый 2002 г.р. задержан.
Telegram / Прокуратура Приморского края