Полуголый пьяный рембо напал с ножом на полицейских в Приморье

В Приморском крае полуголый местный житель напал с ножом на полицейских в посёлке Тавричанка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

Нападение на сотрудников. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Двое полицейских получили сообщение о дебоше на улице Солнечной. Когда они попытались задержать пьяного мужчину, он напал на них с ножом. Один из блюстителей порядка получил два ножевых ранения, а другой — удар рукой в голову.

30-летний дебошир был задержан на месте. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) законным и взяла расследование под контроль.