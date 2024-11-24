«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 02:07

Полуголый пьяный рембо напал с ножом на полицейских в Приморье

В Приморском крае задержан пьяный дебошир, напавший на полицейских с ножом

В Приморском крае полуголый местный житель напал с ножом на полицейских в посёлке Тавричанка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

Нападение на сотрудников. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Двое полицейских получили сообщение о дебоше на улице Солнечной. Когда они попытались задержать пьяного мужчину, он напал на них с ножом. Один из блюстителей порядка получил два ножевых ранения, а другой — удар рукой в голову.

30-летний дебошир был задержан на месте. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) законным и взяла расследование под контроль.

В Дагестане пьяный водитель без прав перевернул авто с детьми, погибла девочка
В Дагестане пьяный водитель без прав перевернул авто с детьми, погибла девочка

Ранее в подмосковном Одинцово приезжие из Закавказья напали с ножом на жителя Барвихи, заступившегося за девушку. Подозреваемый 2002 г.р. задержан.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar