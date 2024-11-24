В Дагестане пьяный водитель без прав перевернул авто с детьми, погибла девочка
В Дагестане после ДТП погибла шестилетняя девочка, ещё двое детей в реанимации
После серьёзной аварии в селе Дружба Каякентского района Дагестана погибла шестилетняя девочка, ещё двое детей — трёх лет и четырёх месяцев — находятся в реанимации. ДТП произошло 23 ноября около 16:00, сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, 27-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21099 на высокой скорости. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась несколько раз.
После серьёзной аварии в селе Дружба Каякентского района Дагестана погибла шестилетняя девочка. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана
«B результате ДТП пассажир ВАЗ-21099, шестилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в больнице. Ещё двое детей, находившихся в автомобиле, в возрасте 4 месяцев и 3 лет, находятся в реанимации. Состояние детей критическое», — сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются.
Это не первое ДТП в Дагестане за прошедшие сутки. Ранее в Буйнакском районе республики опрокинулась пассажирская «Газель». В результате пострадали восемь человек, погибших нет.
Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана