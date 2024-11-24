В Дагестане пьяный водитель без прав перевернул авто с детьми, погибла девочка

После серьёзной аварии в селе Дружба Каякентского района Дагестана погибла шестилетняя девочка, ещё двое детей — трёх лет и четырёх месяцев — находятся в реанимации. ДТП произошло 23 ноября около 16:00, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, 27-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21099 на высокой скорости. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась несколько раз.

После серьёзной аварии в селе Дружба Каякентского района Дагестана погибла шестилетняя девочка. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

«B результате ДТП пассажир ВАЗ-21099, шестилетняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась в больнице. Ещё двое детей, находившихся в автомобиле, в возрасте 4 месяцев и 3 лет, находятся в реанимации. Состояние детей критическое», — сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются.